La Brúixola 05/04/22

Avui hem volgut conèixer les raons de la plataforma Stop JJOO per estar en contra dels Jocs Olímpics d'Hivern. Ho fem amb un dels seus portaveu, Pau Lozano. El professor d'Economia de la Universitat de Lleida, Carles Rusiñol, ens aclareix dubtes sobre la campanya de la declaració de la renda que comença aquest dimecres. També us expliquem la importància de la reparació i reacondicionament dels telèfons mòbils amb Jacqueline Pistoulet, de SMAAART a Espanya. I per últim, amb Sandra Ponce, supervisora d'hospitalització de l'Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats de l'Hospital Vall d'Hebron, ens descobreix els beneficis dels horts urbans per a les persones amb lesions medul·lars i dany cerebral adquirit.