La Brúixola 05/01/23

Avui, nit de Reis a 'La brúixola'. Parlem de regals, però des d'un punt de vista especial: què són les joguines adaptades? Són senzilles de trobar? En parlem amb el pare d'un nen amb necessitats especials. A més, comentem la campanya solidària de la Fundació Pere Tarrés de la mà d'Imma Playà, coordinadora de la xarxa de centres socioeducatius de la Fundació. Com hem estat fent aquests dies, continuem repassant l'any 2022 i ho fem recuperant una conversa amb el prestigiós pastisser Christian Escrivà, que ens proposa receptes i consells per preparar als nostres convidats. Per acabar, Robert Calvo ens parla sobre salut mental i Jaume Mas sobre sèries.