La Brúixola 02/06/23

A més de l'operació sortida pel pont de la segona Pasqua, que ha començat amb cues i retencions a l'AP-7 a causa de l'incendi d'un camió, a la Brúixola hem parlat de la nova agressió sexual grupal que s'hauria produït al centre comercial Màgic de Badalona. Els Mossos han detingut dos menors i la víctima seria una nena de 13 anys. També us hem destacat les dades de l'atur que ha baixat a Catalunya per quart mes consecutiu i el nombre d'afiliats ha batut un rècord històric. En plana política, el PSC de Jaume Collboni s'ha consolidat com a segona força més votada de Barcelona després del recompte. El que continua sent una incògnita és qui serà el nou president o presidenta del Parlament de Catalunya. Per acabar, cultura a dojo amb el Robert Calvo, el Jaume Mas i la Marta Lozano.