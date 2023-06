La Brúixola 01/06/23

Avui a 'La Brúixola'... Laura Borràs perd l'escó al Parlament, dos mesos després de ser condemnada a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionament de contractes. La Mesa i la Junta de Portaveus han cordat convocar un Ple el divendres 9 de juny per escollir el nou president o presidenta del Parlament. De cara al 23-J, Pere Aragonès ha tancat amb el PDECAT la primera ronda de reunions per intentar refer la unitat de l'independentisme. També en plana política, repassem la trajectòria d'Inés Arrimadas, després d'anunciar que abandona la política. Més coses, Foment del Treball xifra en quaranta mil milions d'euros el dèficit en infraestructures des del 2019. La patronal considera que aquest dèficit d'inversió per part de l'Estat, la Generalitat i els Ajuntaments suposa una pèrdua de qualitat de vida dels ciutadans. El debat sobre les infraestructures també s'ha colat al Parlament en forma d'una moció que ha servit per reprovar a la ministra Raquel Sánchez per la gestió de Rodalies. A partir d'avui, les dones amb menstruacions doloroses podran sol·licitar la baixa laboral. Escoltem les valoracions de sindicats i patronals i en parlem amb Sílvia Aldavert, de l'Associació de drets sexuals i reproductius. Com cada dijous, valorem tota l'actualitat política amb els tertulians de 'La Brúixola'. Avui, amb Ester Domingo i Javi Gallego.