El Banc dels Aliments no nota la sortida de la crisi

L'entitat, en els seus 34 anys d’història, no s’havia trobat en una situació així. El 2020 el Banc d’Aliments ha atès a 137MIL persones de mitjana al mes. Amb un màxim històric el juny passat de 162MIL. Unes xifres molt per sobre de l’any anterior, el 2019. I que no es veien des del periode més cru de la crisi econòmica anterior: del 2013 al 2015. I és que tot i la gran tasca del Banc dels Aliments, encara falten moltes més tones d’aliments per poder atendre al 100% de les persones amb necessitats