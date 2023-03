Badalona reclama "reformes legals" per acabar amb els energúmens

En una entrevista a 'La Brúixola', Guijarro ha admès que "costa d'entendre... quan això passa és que ha fallat tot". En aquest sentit, l'alcalde de Badalona ha assegurat que s'ha incrementat la vigilància i les mesures de seguretat en aquest centre comercial. Tot i això, Guijarro ha anat més enllà i ha demanat fer una reflexió per tirar endavant "reformes legals perquè aquests energúmens no puguin fer vida normal després de la barbaritat que han comès". Preguntat per si estava a favor de rebaixar l'edat penal, situada en 14 anys, l'alcalde de Badalona ha apuntat que "seria possible que fos aquesta la solució". En tot cas, ha explicat que ha enviat una carta al president del govern espanyol per abordar canvis en la llei del menor i que també estan en contacte amb el Ministeri de Justícia. "Hi ha 14.500 motius" per estudiar-ho, ha dit Guijarro, en al·lusió al nombre d'agressions sexuals que han patit menors al conjunt d'Espanya durant l'any 2022. Sobre les quatre presumptes agressions sexuals que estan investigant els Mossos, Guijarro ha explicat que una es va produir l'any 2021 i la resta entre el mes d'agost i principis d'aquest 2023.