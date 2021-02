EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Alfonso Méndiz és un llibre obert de la història de la publicitat

La publicitat no té un inici clar i concret en la història de la humanitat. Però sí que hi ha algunes dades que fan pensar quan es va començar a aplicar aquesta tècnica de persuasió del consumidor. I la cosa ve de fa molts segles. Tot i això, la matèria ha evolucionat moltíssim i a dia d’avui gaudeix de nombrosos suports i de nombroses tècniques per captar l’atenció de la ciutadania.