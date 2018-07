Un 45,5% de catalanes estaría en contra de la independencia y un 45,3% a favor, según un sondeo

Los partidarios y detractores de la independencia en Cataluña están prácticamente empatados y ganan por muy estrecho margen quienes dan la espalda a la secesión, según refleja la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat. Un 45,3% diría que sí y un 45,5% que no .

Lo refleja una encuesta presentada este viernes en rueda de prensa por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat, con 1.500 entrevistas realizadas entre el 22 de febrero y el 8 de marzo, en plenas negociaciones sobre la investidura de un presidente del Gobierno en el Congreso.

El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha dicho que el resultado es tan ajustado que es estadísticamente "un ejemplo" perfecto de empate técnico, y ha concretado que, sobre las 1.500 entrevistas, solo 4 personas más dijeron 'no' respecto a las que apostaron por el 'sí'.

El estudio, además, indica qué políticos son los mejor y peor valorados. El vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, es el político mejor valorado por los catalanes con 5,55 puntos sobre 10, y le sigue en esta clasificación el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con un 5,22.

Los catalanes valoran con sus peores notas a dos populares: la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez Camacho (1,51), y el coordinador general del partido y el líder en el Parlament, Xavier García Albiol (1,95).