Vadillo saca la cabeza en el PSOE de Valladolid

El ex subdelegado del gobierno se postula para la secretaría provincial, Bedera afirma que 'ahora no toca'

La mecha está encendida en el PSOE de Valladolid. El ex subdelegado del gobierno, Cecilio Vadillo, sigue recabando apoyos para presentar su candidatura a la secretaría provincial, algo que ya habría comunicado al partido. Mientras, el actual secretario provincial, Mario Bedera, considera que hablaré 'cuando toque' y ha declinado pronunciarse sobre si se presentará a la reelección. 'Me parece una falta de cortesía hablar de otra cosa que no sea autonómica', ha afirmado en la visita del candidato a la secretaría regional, Julio Villarrubia, quien pregunto por la alternativa de Vadillo, ha mostrado su respeto y cariño, aunque afirma que 'es pronto para eso'.