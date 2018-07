Vadillo considera que 'tendría posibilidades' con unas primaras del PSOE al alcaldía

El anterior subdelegado del gobierno afirma que 'no se tiraría a la piscina' si no tuviera apoyos suficientes

Cecilio Vadillo anunciará próximamente su candidatura a las primarias del PSOE para la alcaldía de Valladolid. En una entrevista en Valladolid en la Onda, el ex subdelegado del Gobierno, ha afirmado que cuenta con suficiente apoyos por que 'si no, no se tiraría la piscina'. Es más, en unas potenciales primarias con Oscar Puente, el actual presidente del grupo municipal, afirma Vadillo que 'tendría posibilidades' de ganar. Mensaje también para el secretario de organización de su partido, Oscar López, al que le recuerda que 'si quiere ser candidato la Junta tiene que estar pegado a las provincias' por que, subraya, 'la política no se hace a distancia, como los estudios'.