Turismoto aclara que no habrá Pingüinos en 2015

Dolidos, decepcionados y descontentos con la incertidumbre generada en torno al tema Pingüinos. Así están los miembros de su club organizador, Turismoto. Su presidente, Mariano Parellada, se ha mostrado tajante en Onda Cero: a día de hoy, la concentración de 2015 sigue suspendida, a pesar de las declaraciones en el pleno municipal de la teniente de alcalde Mercedes Cantalapiedra, que sembraron la duda. Y es que la también concejala de Cultura y Turismo aseguraba que el consistorio tendría en su poder en 15 días los permisos necesarios para que Pingüinos pudiera celebrarse si Turismoto lo quería, mandando la pelota de la decisión final a su tejado. Ante esto, Parellada reitera que la situación no ha cambiado: el club no quiere arriesgarse a que un juez paralice la cita y así perder dinero. Además, insiste, no tienen ninguna intención de hacer "sucedáneos" de Pingüinos.Y reacción también por parte de los Ecologistas. También en la sintonía de Valladolid en la Onda, Miguel Ángel Ceballos asegura que, en caso de obtenerse los permisos, se seguirán recurriendo ante la justicia.