Telefónica, condenada a retirar la antena de Ribera de Castilla

La empresa tiene 10 días para desmontar la instalación después de una sentencia del TSJCyL que da la razón a los vecinos de la Rondilla. Si no lo hace, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria y le pasará la factura.

En un plazo máximo de diez días se tendrá que desmontar la antena de telefonía de la Plaza Ribera de Castilla en la capital. Después de tres años de lucha, los vecinos han logrado que el Tribunal Superior de Justicia les dé la razón y no sólo se obligue a su desmontaje, sino también al corte del suministro eléctrico de esa instalación. La asociación de vecinos del barrio de la Rondilla ha defendido que esas antenas son perjudiciales para la salud y que su ubicación NO era correcta. No es la primera instalación que se desmonta en el barrio y la asociación quiere animar a que la próxima sea la instalada en la calle Portillo de Balboa.