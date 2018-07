El polígono Canal de Castilla, parado

El mayor polígono industrial de Castilla y León, ubicado entre los términos de Corcos del Valle, Cigales y Cabezón, está paralizado. Así lo han denunciado en Onda Cero los propietarios de los terrenos, quienes afirman que las máquinas ya no trabajan en las tierras. Con la venta de parcelas industriales 'congelada' por la crisis, el polígono se ha contagiado y no avanza. Subraya además la portavoz de los agricultores afectados, Ana Calzada, que todavía no han pagado la expropiación de los terrenos, después de 'seis años de espera'.