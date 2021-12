Villarroel no descarta ser cabeza de lista por Valladolid

La coordinadora de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha pasado este miércoles por Más de Uno Valladolid para hablar de la actualidad política de la comunidad.

Preguntada por la posibilidad de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco convoque elecciones anticipadas, la coordinadora autonómica ha afirmado que no se fía de nadie "y menos en la política bipartidista".

"Estoy cansada, indignada y entiendo que la sociedad no confíe en la clase política porque es que se desayuna todas las mañanas hablando de estrategias electorales, de elecciones anticipadas, de candidatos a las listas y es algo que ya me hastía. Yo no me metí en política para eso".

En Onda Cero, Gemma Villarroel ha acusado a Partido Popular y PSOE de hacer un teatrillo y ha asegurado que el PP de la Junta es "diferente" con la llegada de la formación naranja la institución. En este sentido, ha hecho un llamamiento a las personas que quiten el ruido de los discursos y valoren acciones.

En Ciudadanos "hacemos medidas, propuestas y reformas necesarias. Hemos desenquistado proyectos que llevaban décadas en los cajones, hemos bajado impuestos, el impuesto de sucesiones y donaciones".

En el hipotético caso de que el PSOE volviera a ganar las elecciones ha señalado que estarían dispuestos a negociar un gobierno de coalición. " Habrá que sentarse a negociar, con el PP y con el PSOE, nuestra función es ser un centro, ser el partido liberal y representar a los liberales".

Villarroel no descarta la posibilidad de ser la próxima número uno a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Valladolid y ha bromeado: "me podéis entrevistar como queráis, como jugadora de squad".