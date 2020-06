Óscar Puente: "A lo mejor haya que utilizar mascarilla en los conciertos, tendremos que exigirlo"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente no pierde la esperanza de celebrar las fiestas aunque la decisión no se tomará con "absoluta certeza" hasta julio. "Si todo va al ritmo que va no veo un mes de septiembre sin fiestas", aseguró.

En una entrevista en Más de Uno Valladolid, ha señalado que podría ser suficiente para celebrar las fiestas "el uso de mascarillas" en los conciertos y tendrán que exigirlo. "Sé que será incómodo pero yo prefiero un concierto en la Plaza Mayor con mascarillas que no tener ninguno y prefiero tener mis casetas de día en la calle y tener esas medidas de distanciamiento que no tenerlas.

Además, el alcalde ha anunciado que Intervención está ultimando las ayudas de 5 millones de euros para Pymes y autónomos y que la convocatoria de ayudas podría aprobarse este viernes. "Tan pronto esté no vamos a esperar al miércoles que viene a celebrar una junta ordinaria, sino que si está mañana convocaremos una junta de Gobierno extraordinaria", aseveró.