Óscar Puente: "A ver si se creen que yo no querría hacerlo (el soterramiento) si el primer beneficiario político soy yo"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente ha anunciado en una entrevista en Más de Uno Valladolid que pronto se dará a conocer un nuevo proyecto empresarial para Valladolid, que se sumará al de Santander Consumer o el de Switch Movility, "el mayor proyecto de los últimos 50 años". Aunque ha querido aclarar que ninguno de ellos está vinculado con el soterramiento del que ha insistido que si fuera posible, él sería el mayor interesado políticamente.

"El progreso de Valladolid no depende del soterramiento de Valladolid. A ver si se creen que yo no querría hacerlo si el primer beneficiario político. Me cuesta a mi lo mismo soterrar que hacer los pasos bajolas vías, Miguel Iscar a mi lado se queda pequeñito, ¿alguien se cree que si pudiera hacer el soterramiento con ese dinero no lo haría?", señaló.