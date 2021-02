Malestar en la hostelería y el comercio vallisoletano tras las últimas restricciones

La decisión de mantener el cierre de establecimientos no esenciales a las ocho de la tarde, pese al retraso del toque de queda a las diez de la noche, va a llevar a los hosteleros y comerciantes de Valladolid a reclamar en los juzgados lo que consideran un perjuicio directo a sus derechos y que según el presidente de la Federación de Comercio y Servicio de Valladolid y provincia (Fecosva), Jesus Herreras se une al malestar generado desde el inicio de la pandemia.

"Si se están poniendo limitaciones, hay que argumentar esa limitación de horarios con datos. Vivimos en un estado de derecho, vamos a enviar un escrito a la Junta quejándonos de lo que se está haciendo que ya se está viendo que no es legal".

Esas dos horas de diferencia, que ayer se pudieron disfrutar y que quedan de nuevo anuladas desde hoy, suponen un impacto directo en los negocios de hostelería.

En este sentido, el propietario de La Cárcava, Juanjo Arranz ha señalado que esa prolongación horaria puede suponer hasta el 50% de los ingresos del día.

"Fue una satisfacción una prolongación del recreo donde disfrutamos los del negocio y la gente que estaba tomándose algo", aseguró.

De hecho, los empresarios no sólo se quejan del perjuicio directo de las medidas restrictivas, sino de la confusión generada con los permanentes cambios de legislación. En esa misma situación se ha visto el propietario del café del Norte, Carlos Castro quien ha señalado que la situación no tiene "gracia" y denuncia que los políticos "no están a la altura de las circunstancias. Deberían ponerse de acuerdo porque se está jugando con la economía y la vida de las personas".

Mientras tanto, desde hoy se recupera el horario fijado durante el último mes de toque de queda, con el cierre de los establecimientos a las ocho de la tarde, aunque se pueda permanecer en la vía pública hasta las diez de la noche.