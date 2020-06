Los bares de la zona de la universidad limitan el tiempo en las terrazas

45 minutos es el tiempo del que disponemos si queremos tomarnos un café o un refresco en una terraza de la Calle de Librería, en Valladolid. Los hosteleros de la zona de la universidad han acordado limitar el tiempo de las mesas que se ocupan y lo han hecho según Pablo Pérez de La Central para que "todo el mundo tenga derecho a sentarse".

Los hosteleros lamentan que no les salen las cuentas porque hay quien se sienta en una terraza "con tres cafés cinco horas".

Por este motivo, el sector ha solicitado comprensión para facilitar la rotación en mesas. "Si una mesa está ocupada, no la puede ocupar otra persona, no hay rotación y todo el mundo tiene derecho a estar en una terraza y más ahora que hemos estado encerrados en casa y que no todas las terrazas están al 100% del potencial", aseguró Pérez.