Los hosteleros vallisoletanos vuelven a la calle el 24 de noviembre

A las puertas de la nueva prórroga en el cierre de la hostelería, el sector anuncia nuevas movilizaciones en la ciudad, serán el día 24 y convocan a ellas todos los afectados por este cierre, incluido el sector turístico, la cultura e incluso los taxistas. En el horizonte no ven más que problemas, y como una posible alternativa segura a ese cierre la presidenta de la Asociación de Hosteleros, María José Hernández ha planteado en Más de Uno Valladolid que se puedan realizar pruebas de antígenos previas a los clientes.

A la espera de una posible respuesta por parte de las administraciones a esta nueva idea, lo que no puede esperar más es las ayudas prometidas. Muchos no aguantan más, o les llega liquidez o tendrán que cerrar, poco les vale que les ofrezcan condiciones ventajosas en los créditos si no van a poder pagarlos.