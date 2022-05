El concierto de Alejandro Sanz pendiente de si el Valladolid juega el play off

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que en el caso de que el Real Valladolid de fútbol tenga que disputar las eliminatorias de ascenso a Primera División, llegue a la final y dispute el partido de vuelta en el estadio José Zorrilla, la alternativa sería retrasar a mediados de julio el concierto de Alejandro Sanz.

Puente ha recalcado que "todos" en la ciudad tienen la "esperanza" o "incluso la convicción" de que el club blanquivioleta ascenderá de forma directa y concluya su temporada el próximo 29 de mayo.

Las fechas de la eliminatoria de ascenso determinan que los equipos que venzan en las semifinales, las cuales se disputarán entre el 1 y el 5 de junio, disputarán la final a ida y vuelta los días 11 y 19 de junio.

Dado que el Real Valladolid ocupa actualmente la tercera posición de la tabla y lo previsible es que al menos la mantenga, si queda segundo ascendería directamente, ésta le daría derecho a jugar el partido de vuelta en su estadio ese 19 de junio, un día después de la fecha fijada para el concierto de Alejandro Sanz en este mismo espacio.

Ante ello, la "alternativa" es, según Puente, mover la fecha de ese concierto y trasladarlo a mediados del mes de julio.

"Pero todos tenemos la esperanza, incluso algunos la convicción, de que el Real Valladolid no llegará a esa final no porque no se clasifique, sino porque va a ascender directo", ha incidido el regidor, quien ha animado a los vallisoletanos a "empezar por llenar el estadio" este sábado en el partido contra la SD Ponferradina para "llevar en volandas al equipo" y que en la siguiente jornada visite al Ibiza "a lo mejor ya en puesto de ascenso directo".