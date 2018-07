León de la Riva asegura que la propuesta de la FRMP sobre los sueldos de los alcaldes supone una subida del 10,3%

El alcalde sólo se bajará el sueldo si se le obliga y asegura que “de ginecólogo ganaría más”Después de hacer números, la propuesta de la Federación Regional de Municipios y Provincias sobre igualar los sueldos de los alcaldes convence aún menos al alcalde de Valladolid. Javier León de la Riva asegura que supondría un aumento global de los sueldos del 10,3%, “y no estamos para eso”, aseveró el regidor. El primer edil recuerda que esta medida es solo una recomendación y ya ha anunciado que, en su caso, no se bajará el sueldo a no ser que le obliguen. “Yo no ando descalzo y no necesito esto para vivir”, apuntó León de la Riva, “ganaría mucho más dinero como ginecólogo”. El sueldo actual del alcalde de Valladolid es de 82.944 euros anuales, más 12.000 euros por los trienios que cobra en su condición de funcionario.