Jaime Fernández, reelegido como presidente de los hosteleros

Contra todo pronóstico, Jaime Fernández vuelve a estar al frente de la asociación de hosteleros de Valladolid. Sólo unas semanas después de anunciar su dimisión alegando no sentirse respaldado por el sector, la asamblea general extraordinaria de la organización le ha pedido que se quede, forzando una votación en la que finalmente ha doblado en votos al otro candidato, Alfonso García. Fernández asegura sentirse sorprendido, agradecido, y abierto a la colaboración de todos en los dos años que tiene por delante. En cuanto a la denuncia interpuesta contra los hoteleros por no haber pagado su parte de la señalización vertical, afirma que no la retirará, pero que está abierto a acuerdos.