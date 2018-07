Fallece la joven tiroteada por su ex pareja en Medina del Campo

No ha podido superar los daños causados por el disparo recibido en la sien. El agresor le pegó un tiro en plena calle y, tras huir, acabó entregándose.

Henar, de 32 años, se dirigía al gimnasio cuando su ex pareja, tras una discusión, le disparaba varias veces alcanzándole finalmente en la cabeza. Todo esto ocurría a primera hora de la tarde en plena vía pública en Medina del Campo. El agresor huía después del suceso, aunque horas más tarde acababa entregándose a la Guardia Civil en Villarramiel, Palencia. La joven, que ha fallecido en el hospital Clínico de Valladolid, tenía un hijo de 11 meses con el supuesto asesino. El padre de la víctima asegura que su ex pareja le había amenazado con matarla, aunque, según datos policiales, no hay denuncias previas por malos tratos.