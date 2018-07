La Diputación carga también contra la reforma de las administraciones locales

Considera su vicepresidente, Alfonso Centeno, que el traspaso de competencias a las diputaciones no es razonable por que 'los ayuntamientos son eficientes'

La Diputación de Valladolid se suma a la larga lista de instituciones

a las que no les gusta la reforma de la Ley de administraciones

locales que última el gobierno central. Afirma el vicepresidente de la

insitución, Alfonso Centeno, que 'los ayuntamientos han hecho sus

deberes' y que 'no se puede definir un coste estandar' que sirva de

baremo para determinar la eficacia en la gestión de los servicios.

Además, se insiste en que el traspaso de competencias a las

diputaciones 'no es razonable' por que hay muchos ayuntamientos que

son eficientes.