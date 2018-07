Cristina Vidal: "Ante el juez no se ha dicho toda la verdad"

La concejala de Urbanismo no oculta su disgusto por no poder declarar en el juicio por desobediencia al alcalde y desvela en Onda Cero que en 2011 llegó a un acuerdo con la Federación de Vecinos para ejecutar legalmente la sentencia del Caso de los Áticos.

El juicio del alcalde de Valladolid se ha trasladado de la sala de los juzgados a la sintonía de Onda Cero. En Valladolid en la Onda hemos escuchado a la testigo que rechazó la juez, a la concejala de urbanismo, Cristina Vidal, quien también se convirtió en protagonista del interrogatorio a Javier León de la Riva, puesto que el alcalde afirmó que había delegado en ella el cumplimiento de la sentencia sobre el caso de los Aticos de Zorrilla. La concejala no esconde su disgusto por no poder declarar y desvela que, ya en el año 2011, ella llegó a un principio de acuerdo con la Federación de Vecinos para ver la fórmula en la que ejecutar legalmente la sentencia. En esas reuniones, afirma, estaba el abogado de la Federación de Vecinos, y que ejerce como acusación en el juicio, Carlos Castro. Por eso, mantiene, ante el juez no se ha dicho toda la verdad, tampoco en la implicación que tiene la mujer del alcalde, quien, afirma, no llegó a estar presente en la reunión de la comunidad de vecinos en la que se pidió la no ejecución de esa sentencia. Precisamente, el papel de la mujer del alcalde en el caso ha sido uno de los argumentos de las críticas de la oposición. El presidente del grupo socialista, Oscar Puente, afirma que es increíble que León de la Riva no supiera nada, al igual que considera imposible que solo tomara las decisiones en base al criterio de los técnicos.