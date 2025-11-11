Más de Uno Valladolid. 11/11/2025

Los vecinos de Nava del Rey triunfan a nivel internacional con el video 'El Silencio Roto'

'El Silencio Roto', video grabado por el movimiento ciudadano SOMOS x Nava del Rey, ha sido galardonado con el Premio Internacional CLAP 2025 en la categoría de Motion Graphics & Vídeo-Mejor branding para TV o canales en redes sociales por su fuerza conceptual, honestidad narrativa e impacto emocional en torno a la violencia sexual. Se trata de un certamen de reconocido prestigio al que en esta edición se han presentado 1.627 piezas de 16 países.