Más de Uno Valladolid. 11/11/2025

Los vecinos de Nava del Rey triunfan a nivel internacional con el video 'El Silencio Roto'

'El Silencio Roto', video grabado por el movimiento ciudadano SOMOS x Nava del Rey, ha sido galardonado con el Premio Internacional CLAP 2025 en la categoría de Motion Graphics & Vídeo-Mejor branding para TV o canales en redes sociales por su fuerza conceptual, honestidad narrativa e impacto emocional en torno a la violencia sexual. Se trata de un certamen de reconocido prestigio al que en esta edición se han presentado 1.627 piezas de 16 países.

Onda Cero Valladolid

Valladolid |

Más de Uno Valladolid. 11/11/2025

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer