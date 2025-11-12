Más de Uno Valladolid. 12/11/2025

Retos y oportunidades de la IA en las administraciones públicas en una jornada jueves y viernes en el Castillo de Fuensaldaña

Avanzar en la transformación digital del sector público, posicionando a la IA como una herramienta clave para construir una administración más eficiente, transparente y centrada en el ciudadano, objetivo de la jornada que organiza la Diputación de Valladolid y el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid este jueves y viernes en el Castillo de Fuensaldaña.