Más de Uno Valladolid. 11/11/2025

Iziar Martínez contenta con la temporada que termina siendo finalista del Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas

La joven escaladora vallisoletana Iziar Martínez, coin tan çsolo 20 años, ha cerrado temporada al proclamarse campeona de la Copa de Europa de Escalada en Dificultad 2025 y al ser seleccionada como finalista del Premio Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, galardón que reconoce a atletas destacados por su compromiso, esfuerzo y liderazgo social.

Onda Cero Valladolid

Valladolid |

