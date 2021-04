Escucha la primera entrevista a María Montero después de su salida de Ciudadanos

La procuradora salmantina insiste en que no dejará su acta, tampoco se arrepiente de la decisión de abandonar su partido, algo que hizo por que 'no está a favor' de que gobierne Fernández Mañueco, no por que el PSOE le ofreciera algo. Además, confirma que votará en contra de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones. También escuchamos al alcalde de Medinaceli habrar de la petición de su número dos tras pillarle en una fiesta en un bar sin mascarilla.