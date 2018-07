Los alumnos de la Escuela de Música se quedan sin clase

Las aulas de la Escuela Municipal de Música seguirán vacías a pesar de que los alumnos deberían regresar hoy a sus clases. Por el momento no se puede contratar a una nueva empresa, que sustituya a la que impartía las clases hasta ahora. El Ayuntamiento ha avisado ya por carta a los alumnos de que la situación no puede regresar a la normalidad hasta que no se cierre el expediente abierto. Hasta entonces serán las arcas municipales las que sufraguen la devolución del dinero a los alumnos por el mes y medio que quedaba de clases. Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos se subraya que no se aceptará otra opción que no sea continuar con los mismos profesores que tenían hasta ahora.