El voto en contra de la oposición impide la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2026 en Segovia 

María José Gómez Domingo

Segovia |

Pleno del Ayuntamiento
El voto en contra de la oposición impide la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2026 en Segovia

La falta de diálogo y negociación además de la falta de legitimidad de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, por sus irregularidades al acometer obras sin licencia para 18 trasteros, han sido los argumentos principales de la oposición, que ha mantenido el voto en contra que había anunciado días antes y que había permitido que el asunto llegara al pleno con el voto de calidad de la propia concejala de Hacienda Rosalía Serrano. Con este rechazo las ordenanzas fiscales que había previsto el equipo de gobierno no podrán entrar en vigor el 1 de enero ya que no hay tiempo para completar la tramitación, apenas hay 8 días hábiles para su aprobación.

