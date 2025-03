Piden la dimisión de la Subdelegada por intentar desviar el tráfico por las calles de San Rafael

A las reclamaciones en los tribunales se suman las políticas, exigen la dimisión de la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, que, en un primer momento, junto a los técnicos de tráfico y de la Guardia Civil era partidaria de cortar el tráfico en la travesía, pero después de recibir una llamada del ministro Óscar Puente intentó obligar al alcalde a desviar el tráfico por las calles del pueblo, pasando junto al colegio o el centro de mayores. Exigen explicaciones al ministro por perjudicar a segovianos y abulenses, que son los más afectados porque sus desplazamientos son más habituales, mientras en otros puntos, por ejemplo, ahora en Málaga se permite el paso gratuito por la autopista, al quedar cortada una carretera por un desprendimiento. Los perjuicios son muchos, así que ya se empieza a organizar la reclamación de los daños sufridos de manera conjunta a través de una empresa de la localidad.

El Ayuntamiento de El Espinar ha recibido el apoyo de 80 municipios de la vertiente segoviana y madrileña de la Sierra de Guadarrama, en un documento que ya han hecho llegar al Ministerio, la Delegación del Gobierno en Madrid y la Subdelegación en segovia. También avisa el alcalde, acudirá de nuevo a los tribunales si pretenden que el Consistorio corra con los gastos del arreglo del socavón. Por último, exime de responsabilidad a la concesionaria que no puede dejar de cobrar el peaje, si no recibe la orden de hacerlo y pide a los conductores, que no paguen su malestar con los trabajadores del peaje.