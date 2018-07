La Asociación de Empresarios del Polígono de El Cerro han modernizado la página web

Quieren hacerse más visibles y que se les unan los empresarios que están en el polígono y que aún no se han integrado en la asociación. El presidente Miguel Ángel García, explicaba que la unión hace la fuerza. En la nueva web están todos los empresarios y las noticas que les puedan interesar. Tienen además, nuevo logotipo, una imagen del siglo XXI que aúna su ubicación en un cerro y sus características calles y su trazado. Centran sus esfuerzos en aumentar el número de socios, por eso no la acompañan de reivindicaciones aunque sí dejan claro que siguen necesitando inversiones que mejoren los servicios: Un plan integral que permita que todas las conducciones de agua puedan aguantar presión y no tengan que redoblar inversiones en las empresas, que el cableado desaparezca de las fachadas o que se construyan las dos rotondas tan necesarias para la fluidez y la seguridad del tráfico