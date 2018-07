Baja la producción de cochinillos en Segovia pero sube el consumo en restaurantes

Durante 2017, bajó la producción de cochinillo de Segovia un 10% y subió su consumo en restaurantes hasta cifras récord, un 4,5% más.

Es el dato más relevante del balance que la asociación para la promoción del cochinillo de Segovia ha realizado ante sus socios. El año pasado se sacrificaron un 10% menos y, por tanto, también se calificaron menos. El descenso se debe al elevado precio que ha alcanzado los lechones y los cerdos de cebo así que muchos productores han optado por criar cochinillos para dedicarlos a lechones. Esto ha supuesto además, que los precios hayan subido de manera importante, llegando a rondar los 40 euros por animal, 8 más que el año pasado, esto ha dificultado también su venta en gran distribución porque los precios no eran atractivos.

PROCOSE está trabajando desde el pasado mes de junio en un estudio buscando las mejores razas para producir cochinillo de Segovia, y que no se descarten animales por su hechura. El estudio va bien pero hasta que no esté concluida la segunda fase no se darán a conocer los resultados:

También están iniciando los trabajos previos a la solicitud de la Declaración de Bien Cultual de Castilla y León.