Tres casas celebra este fin de semana la primera Media Maratón Raller

I Media Maratón Roller.

Habrá premios para los tres primeros clasificados de la general masculina y femenina, así como para cada categoría en la Media Maratón. En la prueba de 14 km se premiará a los tres primeros de la clasificación general. Además, se otorgarán premios especiales al primer segoviano y segoviana en ambas distancias.

La prueba estará abierta a patinadores de un amplio abanico de categorías, desde Alevín hasta Máster 70, con dos modalidades principales: Media Maratón (21,095 km, tres vueltas al circuito): podrán participar federados desde categoría Alevín y no federados desde Juvenil. Para patinadores con menos experiencia, una categoría de 14 km (dos vueltas al circuito) estará abierta a federados y no federados desde Alevín. En ambos casos, los menores de edad necesitarán autorización de sus tutores legales.