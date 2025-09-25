Más de Uno Segovia 25/09/2025

Tres casas celebra este fin de semana la primera Media Maratón Raller

Entrevista a Borja Lavandera, alcalde de trescasas

María José Gómez Domingo

Segovia |

I Media Maratón Roller.

Habrá premios para los tres primeros clasificados de la general masculina y femenina, así como para cada categoría en la Media Maratón. En la prueba de 14 km se premiará a los tres primeros de la clasificación general. Además, se otorgarán premios especiales al primer segoviano y segoviana en ambas distancias.

La prueba estará abierta a patinadores de un amplio abanico de categorías, desde Alevín hasta Máster 70, con dos modalidades principales: Media Maratón (21,095 km, tres vueltas al circuito): podrán participar federados desde categoría Alevín y no federados desde Juvenil. Para patinadores con menos experiencia, una categoría de 14 km (dos vueltas al circuito) estará abierta a federados y no federados desde Alevín. En ambos casos, los menores de edad necesitarán autorización de sus tutores legales.

Además grandes figuras del patinaje nacional e internacional acudirán a Trescasas

