Segovia Acoge este sábado el evento central de la Semana Europea del Deporte en España

Se celebrará este sábado 27 de septiembre en la plaza del Azoguejo, desde las 17.00, y se podrán practicar diferentes disciplinas deportivas

El IMD, en colaboración con otros colectivos, ha programado diferentes actividades y eventos deportivos desde hoy y hasta el 30 de septiembre

Segovia, 23 de septiembre de 2025.- Hoy arranca con Voley-Playa, la décima Semana Europea del Deporte (SED), una iniciativa promovida por la Comisión Europea que se celebra simultáneamente en toda Europa del 23 al 30 de septiembre, con el objetivo de combatir el sedentarismo, fomentar hábitos de vida saludables y promover la práctica deportiva entre la ciudadanía.

El Instituto Municipal de Deportes (IMD), en colaboración con diferentes clubes deportivos, asociaciones, la UVA y los alumnos del módulo de formación profesional de Actividad Física, ha programado para esta semana diferentes actividades, que van desde la proyección de un documental a exposiciones, pasando por tenis de mesa, billar, ajedrez o fútbol sala, entre otros.

Segovia ha sido elegida como sede del evento central de la Semana Europea del Deporte a nivel nacional, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre, de 17.00 a 00.00 horas, en el entorno del Azoguejo y la plaza de la Artillería.

En este espacio se instalará una zona de actividades multideportiva, abierta al público, totalmente gratuita, aunque es necesario inscribirse y se recomienda hacerlo previamente a través del enlace https://events.yumiwi.ai/semana-europea-del-deporte-2025/registration

Los asistentes podrán practicar libremente una amplia variedad de disciplinas deportivas en los distintos stands instalados, entre ellas, escalada, baloncesto, esgrima, bádminton, voleibol, balonmano, juegos autóctonos, rugby, ajedrez, marcha nórdica o patinaje – única actividad en la que se deben llevar los patines propios).

También se desarrollarán actividades en el escenario principal que se instalará en este entorno, como Body Balance y Body Combat, taekwondo, baile deportivo y bachata, cha-cha-chá, jive y dance.

Ese mismo día, se celebrará en la plaza de Día Sanz la jornada “Deporte y Familia” y la marcha no competitiva “Social Run”.