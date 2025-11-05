La Real Fábrica de Cristales de La Granja acoge desde el 30 de octubre de 2025 la exposición “CONNECTED: unidos por manos y corazones”

Entre los artistas que forman parte de la muestra se encuentran:

Alba Martín Casado, Ángeles Escudero Marcos y Diego Mínguez Sebastián (España)

Jean Thebault (Francia)

Torsten Rötzsch y Markus Marschmann (Alemania)

Alma Jantunen y Aada Vainio (Finlandia)

Luca Kohut-Görömbei y Stella Koleszár (Hungría)

Václav Řezáč e Irena Czepcová (República Checa)

Además, la exposición cuenta con la colaboración de las fábricas Sklárna Pačinek, Sklárna Novotný, Sklárna Ajeto y Sklárna Jílek, destacando técnicas de soplado libre y decorado en caliente, comunes y representativas en los seis países participantes.

Con “CONNECTED”, el público podrá descubrir cómo el vidrio puede ser un lenguaje universal que une manos, creatividad y corazones, mostrando la riqueza de una tradición milenaria que sigue viva gracias a la innovación y la colaboración internacional.