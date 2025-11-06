Más de Uno Segovia 06/11/2026

‘Nuevas tecnologías para atajar las fugas de agua’

Entre errores en la medición, consumos no registrados o ilegales y fugas por las conducciones, perdemos de su uso o de control casi un cuarto del agua potable disponible. Una situación insostenible en un contexto de problemas de abastecimiento por el cambio climático. La tecnología nos brinda herramientas muy avanzadas para detectar y reparar los percances, pero se requiere una importante inversión en unas redes de abastecimiento que acumulan -en algunos casos- más de 40 años de antigüedad.

María José Gómez Domingo

Segovia |

Reportaje Álvaro Gómez.

