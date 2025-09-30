Labajos celebra la VII Feria del Garbanzo

La plaza de la Constitución será la encargada de albergar a todos los visitantes, que podrán encontrar allí los productos de Valmenia, La Manitas de Sacramenia, La Cruz de Hierro, Ahumados Artesanos Perser, Garbanzos El Celemín de Labajos, Moncedillo, Entrehoces, Ahumados Huma, Bendito Nanno, Crema y Chocolate, Bodegas Maeste y TEO – Tomates de Martín Muñoz, los once socios de la marca agroalimentaria encargados de mostrar lo amplia y variada que es la despensa de la provincia.

Además de la Caravana de Alimentos de Segovia, la feria contará con actividades durante toda la jornada y para todas las edades. Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un paseo en barca por el lago y practicar el tiro con arco. Asimismo, se elaborarán diferentes tapas con garbanzos a partir de las 13:00 horas.

Su Alteza Real la Infanta Doña Elena recibirá el Garbanzo de Oro y, a continuación, tendrá lugar el cocido popular con garbanzo de Labajos. A partir de las 16:30 horas llegarán nuevas actividades, hinchables, karts y juegos, que culminarán con la discoteca móvil Sound con Dj Nito y una posterior cena de hamburguesas.