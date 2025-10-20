Encuentro "Re-conocer el Mundo Rural-2"

Un encuentro organizado por colectivos sociales y la Universidad de Salamanca trasladará el debate sobre el despoblamiento rural a San Pedro de Gaíllos el próximo 23 de octubre. La jornada, que plantea la vida en los pueblos como "una alternativa para este mundo en crisis", abordará aspectos como el sector primario, la energía, la cultura y el asociativismo desde experiencias concretas del mundo rural.

El Centro de Interpretación del Folklore de San Pedro de Gaillos será el escenario, el próximo 23 de octubre a las 18:00 horas, de un encuentro que busca poner en valor la vida en los pueblos y plantear el mundo rural como una verdadera alternativa frente a la crisis que atraviesa el modelo actual de sociedad.

La jornada, titulada "Re-conocer el Mundo Rural-2", ha sido convocada por Colectivos de Acción Solidaria, la Coordinadora Rural de Zamora y el Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, en colaboración con el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca.