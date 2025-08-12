Las zonas de Guijuelo que acogerán eventos de la Vuelta a España

A un mes para la llegada a Guijuelo de la antepenúltima etapa de la Vuelta a España, el municipio se prepara para tener todo a punto.

Como han detallado este martes en 'Más de uno Salamanca' (programa de Onda Cero) el alcalde de la localidad, Roberto Martín, y el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, se está asfaltando y rebajando los badenes en la calle de Filiberto Villalobos, donde se va a situar la meta.

En sus intervenciones en el espacio radiofónico también han desvelado que el podio se ubicará en el conocido como 'Aparcamiento del jamón' (tiene unas letras que conforman el nombre del pueblo acompañadas por la figura de este producto) y el 'Parque Vuelta' (zona con actividades y exposiciones creada por la organización) se colocará en la Plaza Mayor.

La jornada, de 161 kilómetros, partirá de Rueda (Valladolid) y discurrirá por varios núcleos de la provincia de Salamanca, entre ellos la capital, donde habrá un esprín intermedio bonificado.

