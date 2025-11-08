El 'XXIV Concurso de Dibujo Infantil' de 'Onda Cero Salamanca', en marcha

Un año más, el 'Concurso de Dibujo Infantil' de Onda Cero Salamanca se cuela en la vida charra.

Destinado a niños de entre 4 y 12 años, en su edición 24 tiene como tema 'Pinta tu cuadro favorito'.

Las láminas para participar han de recogerse y entregarse antes de las 14 horas del 17 de noviembre en la sede de la radio, ubicada en la capitalina calle de Bermejeros, 14, 5ª planta (de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas).

Todas las obras presentadas serán expuestas durante la segunda semana de noviembre en el Centro Municipal Integrado Trujillo, situado en la salmantina plaza de Trujillo, 31.

Posteriormente, un jurado elegirá las doce ganadoras de este certamen, que ilustrarán cada uno de los meses del calendario de 2026 que elaborará esta emisora.

Los premiados se llevarán diplomas, recibirán obsequios y participarán en el sorteo de una entrada familiar para el parque Puy du Fou España, que se encuentra en la ciudad de Toledo.

En la organización de este concurso colaboran Caramelos Cela, Coca-Cola, El Barato, El Secretario, Fundación Tormes-EB, Helmantour, Iberdrola, Jet Print y Mirat Fertilizantes.