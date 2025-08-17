La Vuelta a España confirma el recorrido de su antepenúltima etapa adelantado por 'Onda Cero Salamanca'

La organización de la Vuelta a España ya tiene lista la hoja de ruta de cada una de las etapas que conformarán la ronda ciclista en 2025.

Con inicio el 23 de agosto y final el 14 de septiembre, su antepenúltima jornada pasará por la provincia de Salamanca al comunicar la localidad vallisoletana de Rueda con la salmantina de Guijuelo el 12 de septiembre a través de un itinerario de 161 kilómetros.

Aunque incluyen erratas en el nombre de algunas vías u ocultan la denominación de varias, los lugares de paso y los horarios previstos están disponibles desde esta semana en la página web de la carrera y confirman el recorrido adelantado por esta emisora a lo largo del año con una salvedad: se descarta transitar por la capitalina glorieta de la Charrería y el pelotón avanzará hacía la conocida como 'Carretera de Vecinos' por la carretera de La Fregeneda.

De las tres opciones planteadas para cruzar el río Tormes en Salamanca (puente de Felipe VI, el de Enrique Estevan o el Romano), la ganadora es la segunda.

