LOCAL

El vídeo con el que Salamanca busca atraer estudiantes de español

Presentado en la Feria Internacional de Turismo

Roberto Benito

Salamanca |

'Salamanca. Donde el Lenguaje es Vida', lema elegido

La ciudad de Salamanca avanza en su deseo por afianzarse como referencia en la enseñanza del idioma español.

Por eso, durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Barajas (Comunidad de Madrid), ha presentado un nuevo vídeo dedicado a este fin.

Creado por Manuel Lorenzo y Alba Rivera, de Belton Studio, muestra el patrimonio artístico y natural de la localidad, además de cómo es la vida en ella a través de una fusión entre el pasado y el presente que invita a elegir a la capital charra como algo más que destino turístico.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer