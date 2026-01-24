El vídeo con el que Salamanca busca atraer estudiantes de español

La ciudad de Salamanca avanza en su deseo por afianzarse como referencia en la enseñanza del idioma español.

Por eso, durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Barajas (Comunidad de Madrid), ha presentado un nuevo vídeo dedicado a este fin.

Creado por Manuel Lorenzo y Alba Rivera, de Belton Studio, muestra el patrimonio artístico y natural de la localidad, además de cómo es la vida en ella a través de una fusión entre el pasado y el presente que invita a elegir a la capital charra como algo más que destino turístico.