Unionistas iguala el peor inicio liguero de su historia tras las primeras dos jornadas

El principal representante del fútbol salmantino, Unionistas, lleva dos derrotas en las dos primeras jornadas de la Liga 2025-2026 en la tercera categoría.

Después de caer 0-1 ante Osasuna B el pasado fin de semana, en este pierde 1-0 con el Arenteiro.

Estos resultados le dejan en posición de descenso al ser último con 0 puntos (único equipo de su grupo que permanece sin puntuar), ningún gol anotado y un par encajado.

Para encontrar una situación similar hay que retroceder a la campaña 2019-2020, cuando, en su sexto curso compitiendo y su segundo en el tercer nivel del balompié, cedía por 2-1 contra el Barakaldo y 1-3 frente a la Real Sociedad B.

En aquella ocasión, Unionistas también perdía en la jornada 3 (2-1 en el campo del Alavés B), por lo que la visita al ascendido Guadalajara del próximo domingo a las 18:15 horas determinará si la mala racha sigue igualada o se reconduce.