DEPORTES

Unionistas iguala el peor inicio liguero de su historia tras las primeras dos jornadas

Lleva un par de derrotas

Roberto Benito

Salamanca |

El entrenador del equipo blanquinegro, Oriol Riera, conversa con sus jugadores
El entrenador del equipo blanquinegro, Oriol Riera, conversa con sus jugadores | Onda Cero Salamanca

El principal representante del fútbol salmantino, Unionistas, lleva dos derrotas en las dos primeras jornadas de la Liga 2025-2026 en la tercera categoría.

Después de caer 0-1 ante Osasuna B el pasado fin de semana, en este pierde 1-0 con el Arenteiro.

Estos resultados le dejan en posición de descenso al ser último con 0 puntos (único equipo de su grupo que permanece sin puntuar), ningún gol anotado y un par encajado.

Para encontrar una situación similar hay que retroceder a la campaña 2019-2020, cuando, en su sexto curso compitiendo y su segundo en el tercer nivel del balompié, cedía por 2-1 contra el Barakaldo y 1-3 frente a la Real Sociedad B.

En aquella ocasión, Unionistas también perdía en la jornada 3 (2-1 en el campo del Alavés B), por lo que la visita al ascendido Guadalajara del próximo domingo a las 18:15 horas determinará si la mala racha sigue igualada o se reconduce.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer