Unionistas clama contra el arbitraje tras perder 4-3 en el campo del Ourense

Después de siete partidos seguidos invicto en la tercera categoría del fútbol español, Unionistas ha perdido 4-3 en la jornada 14 de Liga, en la que este sábado ha visitado al Ourense.

Al equipo salmantino se le ha anulado un gol con 0-0 y ha recibido el 2-2 de un penalti derivado de una acción que ha supuesto la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente expulsión para su jugador Jan Encuentra.

Con un futbolista menos, la formación charra ha anotado el 2-3 en el tiempo añadido.

Sin embargo, el cuadro local ha remontado y ha terminado venciendo.

Tras el encuentro, varios integrantes del club han mostrado su opinión sobre el arbitraje recibido.

El primero en hacerlo, el entrenador, Mario Simón, quien, en rueda de prensa, además de defender que el 0-1 era legal, ha señalado que el conjunto arbitral ha desechado revisar en el videoarbitraje una acción solicitada por la entidad salmantina.

En la red social Twitter (X) también se han expresado el presidente (Roberto Pescador) y algunos deportistas.

Socios y aficionados del club también están utilizando las redes sociales para protestar por varias decisiones tomadas por el equipo arbitral, encabezado por Roberto Gonzalo Sánchez.