DEPORTES

Unionistas clama contra el arbitraje tras perder 4-3 en el campo del Ourense

Presidente, entrenador, jugadores y socios, en contra de algunas decisiones tomadas

Roberto Benito

Salamanca |

Una de las acciones del encuentro
Una de las acciones del encuentro | Unionistas de Salamanca Club de Fútbol

Después de siete partidos seguidos invicto en la tercera categoría del fútbol español, Unionistas ha perdido 4-3 en la jornada 14 de Liga, en la que este sábado ha visitado al Ourense.

Al equipo salmantino se le ha anulado un gol con 0-0 y ha recibido el 2-2 de un penalti derivado de una acción que ha supuesto la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente expulsión para su jugador Jan Encuentra.

Con un futbolista menos, la formación charra ha anotado el 2-3 en el tiempo añadido.

Sin embargo, el cuadro local ha remontado y ha terminado venciendo.

Tras el encuentro, varios integrantes del club han mostrado su opinión sobre el arbitraje recibido.

El primero en hacerlo, el entrenador, Mario Simón, quien, en rueda de prensa, además de defender que el 0-1 era legal, ha señalado que el conjunto arbitral ha desechado revisar en el videoarbitraje una acción solicitada por la entidad salmantina.

En la red social Twitter (X) también se han expresado el presidente (Roberto Pescador) y algunos deportistas.

Socios y aficionados del club también están utilizando las redes sociales para protestar por varias decisiones tomadas por el equipo arbitral, encabezado por Roberto Gonzalo Sánchez.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer