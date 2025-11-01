Sanción de 20 meses sin competir para un ganador de la Vuelta a Salamanca

La Unión Ciclista Internacional ha sancionado al corredor brasileño Vinicius Rangel, que tendrá que estar sin competir 20 meses.

La causa es una violación de las reglas antidopaje al estar ilocalizable en tres ocasiones durante el último año.

La suspensión, publicada esta semana, se aplica con carácter retroactivo y comprende del 27 de agosto de 2025 al 26 de abril de 2027.

Rangel, que de profesional ha formado parte de los equipos Movistar (2022 a 2024) y el brasileño Swift (2025), ganaba la Vuelta a Salamanca como corredor Élite y Sub 23 en 2021 siendo integrante de la escuadra Telco'm-On Clima-Osés.

El ciclista acepta la sanción y ofrece su versión sobre lo ocurrido en su cuenta de Instagram (@viniciusrangelcosta): "Debido a circunstancias totalmente ajenas a mi control, y también a las dificultades con el idioma y la comunicación en un sistema que aún estoy aprendiendo a manejar, terminé siendo sancionado por la UCI por fallar en los controles de localización. En ningún momento emplee sustancias prohibidas. Siempre intenté seguir las reglas, honrar el deporte y competir de manera limpia, con el respeto y dedicación que me han guiado desde el comienzo de mi carrera. Reconozco que cometí errores en los procedimientos que me enseñaron mucho y aprendí la importancia de prestar atención a cada detalle fuera de las competiciones. Agradezco a mi equipo y a todos los que me han apoyado durante este tiempo: a mi familia, a los aficionados y a los amigos que siguen creyendo en mí. Su comprensión y apoyo significan mucho. Este descanso será un tiempo de aprendizaje, fortalecimiento y madurez. Volveré más fuerte, mejor y más comprometido con contribuir a un ciclismo limpio, transparente y en mejora. El deporte se compone de victorias, pero también de lecciones. Y esta es una de las más importantes de mi vida".