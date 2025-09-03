El salmantino que vive desde el pelotón el boicot a la etapa Bilbao - Bilbao de la Vuelta a España

La etapa 11 de las 21 que componen la Vuelta a España de 2025, celebrada este miércoles, se ha suspendido a 3 kilómetros de la meta, lugar en el que se han tomado los tiempos para la clasificación General, dejando a la carrera sin vencedor de la jornada.

La decisión tomada por los organizadores está motivada por las manifestaciones a favor de Palestina y en contra del equipo Israel-Premier Tech que vienen sucediéndose a la largo de la presente edición y que han aumentado al paso de la ronda por Bilbao, punto de salida y llegada en el día de hoy.

Al primer paso de los dos previstos por la línea final para efectuar un circuito posterior se han producido los mayores incidentes, ya que varios protestantes han intentado derribar las vallas de seguridad y colarse en la vía.

Ciclistas buscando los autocares de sus escuadras y manifestantes al fondo | Sergio Martín

Para evitar que este suceso se repitiera o recrudeciera en el último kilómetro, se mandaba a los ciclistas a sus autocares a falta de 3.000 metros para acabar.

Unidos a ellos, porque ejerce como mecánico de Shimano desde una moto dando soporte técnico a los corredores cuando los vehículos de sus equipos están lejos, viaja el salmantino Sergio Martín.

Según relata a Onda Cero Salamanca, ha vivido lo sucedido en cabeza de carrera: "Estamos tranquilos, pero en el primer paso por la meta, nada más cruzarla la escapada, la gente se abalanzó hacia las vallas, que se cayeron. El público se quiso meter en la calzada antes de que llegara el pelotón. Personal de la organización y ertzainas lo contuvo, pero por seguridad se ha decidido acabar antes. Creo que quienes estaban por allí no lo sabían. Ha sido algo interno para los equipos. Se ha evitado que los corredores fueran donde estaba la manifestación".