DEPORTES

El Salamanca UDS solicita disputar su próximo partido en casa en el Helmántico, pero podría tener que seguir jugando en Las Pistas

Pendiente de la aprobación de las obras en el estadio

Roberto Benito

Salamanca |

Palco del Helmántico durante una cita de la campaña anterior
Palco del Helmántico durante una cita de la campaña anterior | Onda Cero Salamanca

La Real Federación Española de Fútbol recoge que el próximo encuentro del Salamanca UDS como local, correspondiente a la jornada 4 de Liga en la cuarta categoría del fútbol y con la Unión Deportiva Ourense como rival, va a disputarse el domingo 28 de septiembre a las 17 horas en el estadio Helmántico.

En caso de celebrarse en este recinto, supondría el regreso del equipo salmantino a la instalación propiedad de Desarrollos Empresariales Deportivos, cerrada por las administraciones públicas hasta que lleve a cabo una serie de obras.

Aunque tiene prohibido usar el campo para cualquier labor, las instituciones sospechan que la entidad deportiva lo ha empleado en alguna actividad antes de la presentación y aprobación de los trabajos de reforma realizados.

Paralelamente, el Salamanca UDS ha pedido al máximo organismo del balompié nacional que fije el citado choque en la mencionada ubicación.

Atendiendo a la solicitud, la Real Federación Española de Fútbol ha accedido a ello, aunque el ente federativo señala a Onda Cero Salamanca que se contempla la posibilidad de que el compromiso tenga que afrontarse en Las Pistas en caso de que la ejecución de las reparaciones sigan sin aprobarse.

En definitiva: el Salamanca UDS ha cumplido con el protocolo de comunicar dónde quiere jugar ese duelo.

Que el Helmántico sea el escenario definitivo está por conocerse.

