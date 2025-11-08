¿Por qué el Perfumerías Avenida jugó de blanco ante el Estepona?

El Perfumerías Avenida se marcha al parón de compromisos de las selecciones en plaza de disputar las eliminatorias por el título de Liga y la Copa de la Reina al ser octavo con tres victorias en la máxima división femenina del baloncesto español.

La última la conseguía este viernes, cuando se imponía al recién ascendido Estepona por 63 a 49 en la jornada 6 liguera.

Componentes de las dos escuadras | Onda Cero Salamanca

En ella, la formación salmantina lucía su segundo equipamiento, de color blanco, a pesar de ejercer como local, situación en la que ha de llevar el primero, azul (en campeonato europeo sí viste de blanco en casa).

Según expone el equipo perfumero a Onda Cero Salamanca, este hecho se debe a una decisión tomada por la Federación Española de Baloncesto.

El organismo nacional, organizador del torneo, consideraba que esa tonalidad podía confundirse con las empleadas por su rival, (verde azulado en su primera ropa y negro con detalles en verde en la segunda), por lo que instaba a la escuadra anfitriona a variar de modelo.

Árbitros del choque | Onda Cero Salamanca

El trío arbitral, que vestía pantalones negros y camiseta rosa, también se encontraba con un problema al finalizar el partido, ya que, según comprobaba esta radio, tenía que realizar una llamada a departamentos superiores para que cerraran a distancia el acta por un problema informático que le impedía llevar a cabo esta tarea desde el Pabellón Municipal de Würzburg-Silvia Domínguez.

Sin incidentes que añadir, el informe se cerraba y daba paso, oficialmente, a un tiempo sin encuentros perfumeros hasta el domingo 23 de octubre a las 12 horas, cuando el Avenida recibirá al Gernika en la Liga.